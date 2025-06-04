Mash: задержаны два топ-менеджера ПАО «Химпром»

сегодня в 09:25

В отношении двух топ-менеджеров ПАО «Химпром» возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе. Их уже задержали, сообщает Mash .

Задержанные — бывший и нынешний коммерческие директора компании Алексей Федотов и Евгений Герасимов. Последний также был министром промышленности и энергетики Чувашии.

По предварительным данным, полицейские обратили внимание на то, что «Химпром» увеличил производство гипохлорита кальция с 18,5 до 37 тыс. тонн в год. ПАО — единственный производитель продукта в РФ.

Задержанные подозреваются в незаконных действиях, связанных с деятельностью компании.

Ранее экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заочно приговорили к 11,5 годам колонии. Его признали виновным в незаконном получении земли, организации беспорядков.