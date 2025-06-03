Экс-президента Киргизии Атамбаева заочно приговорили к 11,5 годам колонии

Суд Первомайского района Бишкека заочно приговорил бывшего президента Республики Кыргызстан Алмазбека Атамбаева к 11,5 годам лишения свободы по ряду преступлений. Он возглавлял страну с 2011 по 2017 год, сообщает ТАСС .

Так, суд признал бывшего главу государства виновным в незаконном получении земли в населенном пункте Кой-Таш, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и организации беспорядков 7–8 августа 2019 года. Суд конфисковал его имущество и лишил госнаград.

Также фигурантами по уголовному делу проходили несколько высокопоставленных чиновников, среди которых бывший руководитель администрации президента Фарил Ниязов (осужден на 7 лет и 8 месяцев) и экс-депутат парламента Ирина Карамушкина (получила 7,5 лет тюрьмы).

Кроме того, в апреле текущего года суд признал Атамбаева виновным в освобождении из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева. В 2016 году Батукаев был приговорен к 16 годам лишения свободы за ряд преступлений. После освобождения он покинул Кыргызстан и уехал в Чечню.

Ранее сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.