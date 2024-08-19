Mash: ВСУ уничтожили третий по счету мост через реку Сейм в Курской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинские боевики ударили по еще одному мосту через реку Сейм в Курской области. Это уже третья уничтоженная ВСУ переправа через данный водоем, сообщает Mash.
Кроме того, украинские силы ударили ракетами HIMARS по пункту пропуска Теткино Курской области.
Российская армия взяла под контроль Комаровку и Коренево. Вокруг населенных пунктов идут бои. Также ВС РФ вычислили и уничтожили две украинские ДРГ в Глушковском районе. До сих пор идет бой за Мартыновку.
Напряженная обстановка складывается и в Белгородской области. По Грайворонскому городскому округу был прилет 52 боеприпасов. Также его атаковали три беспилотника.
Населенные пункты в Белгородском районе были атакованы 24 раза, в том числе 28 БПЛА, из которых 8 были сбиты системой ПВО. Повреждены здания и автомобили.
ВСУ выпустили 40 боеприпасов и пять БПЛА по Краснояружскому району. Была ранена местная жительница.
Шебекинский округ подвергся пяти обстрелам, ВСУ выпустили по нему 30 боеприпасов, а также шесть беспилотников. Ранены три мирных жителя.
Ранее украинские войска атаковали второй по счету мост через реку Сейм, который находится в селе Званное Курской области. Его использовали для эвакуации местных жителей.