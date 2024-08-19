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Mash: ВСУ уничтожили третий по счету мост через реку Сейм в Курской области

Украинские боевики ударили по еще одному мосту через реку Сейм в Курской области. Это уже третья уничтоженная ВСУ переправа через данный водоем, сообщает Mash .

Кроме того, украинские силы ударили ракетами HIMARS по пункту пропуска Теткино Курской области.

Российская армия взяла под контроль Комаровку и Коренево. Вокруг населенных пунктов идут бои. Также ВС РФ вычислили и уничтожили две украинские ДРГ в Глушковском районе. До сих пор идет бой за Мартыновку.

Напряженная обстановка складывается и в Белгородской области. По Грайворонскому городскому округу был прилет 52 боеприпасов. Также его атаковали три беспилотника.

Населенные пункты в Белгородском районе были атакованы 24 раза, в том числе 28 БПЛА, из которых 8 были сбиты системой ПВО. Повреждены здания и автомобили.

ВСУ выпустили 40 боеприпасов и пять БПЛА по Краснояружскому району. Была ранена местная жительница.

Шебекинский округ подвергся пяти обстрелам, ВСУ выпустили по нему 30 боеприпасов, а также шесть беспилотников. Ранены три мирных жителя.

Ранее украинские войска атаковали второй по счету мост через реку Сейм, который находится в селе Званное Курской области. Его использовали для эвакуации местных жителей.