Mash: ВСУ атаковали аэродром в Ростовской области
Беспилотники ВСУ атаковали аэродром в Морозовске Ростовской области
Беспилотники ВСУ атаковали аэродром в Морозовске Ростовской области, пишет Telegram-канал Mash.
«Дроны-камикадзе ВСУ атаковали Морозовск Ростовской области. Предварительно, беспилотники ударили по аэродрому», — сообщил канал.
Несколько взрывов прозвучали в Миллерово, указывают очевидцы.
Ранее ПВО уничтожила три украинских беспилотника в Ростовской области, заявлял губернатор Василий Голубев.