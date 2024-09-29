Mash: в Башкирии толпа школьников забила ногами пенсионера на улице

Ученики шестого класса забили ногами пенсионера на одной из улиц города Октябрьский в Республике Башкортостан. Об этом сообщает Mash Batash .

По словам школьников, они отдыхали рядом с подъездом. Мужчина сделал им замечание, после чего начался словесный конфликт, который перерос в избиение.

Спустя большое количество ударов, дедушка упал. Тогда один из подростков перекинул его через забор.

Толпу школьников прогнала женщина-прохожая. Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее в Тюмени мужчина избил пожилую мать участника спецоперации. Это произошло из-за того, что женщина зашла в магазин с собакой.