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Mash: у разбившегося под Коломной Sukhoi Superjet 100 были французские двигатели

Упавший под Коломной Sukhoi Superjet 100 был оснащен французскими двигателями SaM146, сообщает Mash .

Поставки запчастей к французским двигателям прекратились в России в 2022 году из-за санкций.

Параллельно с рухнувшим лайнером испытания проходил Sukhoi Superjet New, на котором стояли отечественные двигатели ПД-8, пришедшие на смену французским.

Самолет летел рядом и успешно приземлился. Из-за этого даже возникла путаница с местом вылета и бортовым номером.

Ранее стало известно, что самолет Sukhoi Superjet 100 мог упасть под Коломной из-за проблем с двигателем. Оперативные службы считают, что он мог отказать во время полета.