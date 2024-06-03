Mash: школьниц в Чувашии заставили раздеваться перед сдачей ЕГЭ

Школьницы из Чувашии утверждают, что им пришлось раздеваться до нижнего белья перед сдачей ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщает Mash .

Инцидент случился в средней общеобразовательной школе в селе Яльчики. Девочки, равно как и мальчики, пожаловались, что им пришлось оголиться перед охраной, чтобы их досмотрели и пустили на экзамен. После произошедшего несколько девочек закатили истерику и позвонили родителям.

В итоге в прокуратуре оказалось минимум два заявления. Там утверждается, что сотрудница Рособрнадзора Вера Савчук заставляла снимать ремни и задирать рубашки, а во время экзамена не разрешала подросткам уединяться в туалете дольше 30 секунд.

Прокуратура Чувашии и Минобразования региона начали проверку.

Ранее в Сети появилось видео с досмотра в воронежской школе перед экзаменом. На кадрах видно, как одна из девушек поднимает кофту и показывает мужчине-охраннику бюстгальтер. При этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед ЕГЭ.