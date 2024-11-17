Mash: мужчина угнал маршрутку и устроил погоню с ГАИ в Жуковском
GTA San Zhukovsky: мужчина угнал маршрутку и устроил погоню с ГАИ в Жуковском
Фото - © Telegram-канал Mash
Мужчина избил водителя общественного транспорта, заставил пассажиров выйти, угнал маршрутку и устроил погоню с сотрудниками ГАИ в подмосковном городе Жуковском. Он поехал в сторону Раменского, сообщает Mash.
На одном из поворотов автоугонщик потерял управление. Его вынесло на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем Kia.
Сотрудники ГАИ задержали правонарушителя. Водительница, которая была за рулем Kia, получила легкие травмы.
Ранее нарушители правопорядка пытались уйти от погони ГАИ в подмосковном Подольске. Они отстреливались от полицейских из пистолета.