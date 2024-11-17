Mash: мужчина угнал маршрутку и устроил погоню с ГАИ в Жуковском

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GTA San Zhukovsky: мужчина угнал маршрутку и устроил погоню с ГАИ в Жуковском

Мужчина избил водителя общественного транспорта, заставил пассажиров выйти, угнал маршрутку и устроил погоню с сотрудниками ГАИ в подмосковном городе Жуковском. Он поехал в сторону Раменского, сообщает Mash .

На одном из поворотов автоугонщик потерял управление. Его вынесло на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем Kia.

Сотрудники ГАИ задержали правонарушителя. Водительница, которая была за рулем Kia, получила легкие травмы.

Ранее нарушители правопорядка пытались уйти от погони ГАИ в подмосковном Подольске. Они отстреливались от полицейских из пистолета.