Mash: минимум 10 взрывов прогремели над Воронежской областью
Очевидцы рассказали, что минимум десять взрывов прогремели в небе над Воронежской областью, сообщает Mash.
Первые хлопки раздались в Борисоглебске. Наздолго до этого над регионом уничтожили 17 вражеских беспилотников.
В Инжавинском районе Тамбовской области слышали звуки, похожие на полеты дронов.
Воруженные силы Украины продолжают атаковать Белгородскую область с помощью FPV-дронов. В ходе очередного удара 8 июня пострадали еще два человека, один из них — боец «Орлана», который выполнял служебные обязанности.