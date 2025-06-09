Mash: минимум 10 взрывов прогремели над Воронежской областью

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Очевидцы рассказали, что минимум десять взрывов прогремели в небе над Воронежской областью, сообщает Mash .

Первые хлопки раздались в Борисоглебске. Наздолго до этого над регионом уничтожили 17 вражеских беспилотников.

В Инжавинском районе Тамбовской области слышали звуки, похожие на полеты дронов.

Воруженные силы Украины продолжают атаковать Белгородскую область с помощью FPV-дронов. В ходе очередного удара 8 июня пострадали еще два человека, один из них — боец «Орлана», который выполнял служебные обязанности.