Mash: экс-заместителей Чубайса могли задержать из-за производства нанотрубок

Задержание бывших топ-менеджеров «Роснано» в Москве может быть связано с высокотехнологичным производством графеновых нанотрубок, сообщает Mash .

Изготавливать данные нанотрубки должны были в Новосибирске. Однако сейчас их производством занимается завод OCSiAl в Люксембурге.

Предприятие существует там уже 15 лет. Оно производит те самые графеновые нанотрубки, которые повышают прочность и проводимость материалов на сложных производствах.

Когда-то «Роснано» потратило на создание завода почти 60 млн долларов. Часть этих средств в 2009 году выделила Россия в качестве субсидии. Почему завод построили в Люксембурге вместо Новосибирска, неизвестно. В 2022 году с сайта предприятия также пропали все упоминания о русских корнях компании.

Известно, что в этом году OCSiAl собирается построить крупнейшее в мире производство по синтезу нанотрубок. На это потратят 300 млн долларов.

Ранее в Москве задержали экс-заместителей бывшего главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса. Отмечается, что их подозревают в превышении полномочий.