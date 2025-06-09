Mash: экс-депутата Рады Илью Киву убили из-за долга в 30 млн рублей

Виновником смерти бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы мог стать его друг Араик Амирханян. Он не захотел отдавать долг в 30 млн рублей и решил избавиться от приятеля, сообщает Mash .

Амирханян слил данные и распорядок дня Кивы украинским спецслужбам. Те наняли киллера, чтобы убить экс-депутата.

Сейчас 44-летний Амирханян находится в СИЗО в Подмосковье. Его подозревают в даче взятки. В понедельник мужчине продлили арест. В 2023 году он также был арестован в Москве по делу о растрате, но его отпустили.

Амирханян занимался дорожным бизнесом на Украине в 2010-х годов. Оттуда он уехал после скандала, когда его обвинили в хищении 500 млн гривен. По версии следствия, Амирханян вошел в доверие к Киве, а затем сдал его СБУ.

Киву на Украине обвинили в госизмене. В 2022 году он перебрался в Москву. Его убили 6 декабря 2023 года. Киллер ожидал экс-депутата в лесу рядом с гостиницей в деревне Супонево.