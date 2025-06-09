Названо имя возможного участника убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы

Бывший крупнейший подрядчик «Укравтодора» Араик Амирханян может быть возможным участником убийства бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Следователи считают, что именно он передал СБУ информацию о месте нахождения жертвы, сообщает Baza .

44-летнего гражданина Армении даже не пришлось задерживать. Когда правоохранители вышли на его след, оказалось, что мужчина уже находится в СИЗО Подмосковья по делу о даче взятки.

По версии следствия, Амирханян без труда вошел в доверие к Киве, следил за ним, а потом передал СБУ информацию о том, где живет бывший депутат. Армянин в 2010-х занимался дорожным бизнесом на Украине, его также подозревали в присвоении 500 млн грн. Позже президент страны Владимир Зеленский лишил Араика Амирханяна украинского гражданства.

Киву убили 6 декабря 2023 года. Его тело, лежащее лицом в снегу, обнаружили в деревне Супонево в отеле «Величъ кантри клаб». Киллер ожидал экс-депутата в лесу рядом с гостиницей.

На Украине Киву обвинили в госизмене. В 2022 году он уехал из страны, перебрался в Москву и заявил о желании просить политубежища в РФ.