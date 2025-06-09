Названо имя возможного участника убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы

Экс-подрядчик «Укравтодора» Амирханян может быть участником убийства Ильи Кивы
Происшествия

Бывший крупнейший подрядчик «Укравтодора» Араик Амирханян может быть возможным участником убийства бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Следователи считают, что именно он передал СБУ информацию о месте нахождения жертвы, сообщает Baza.

44-летнего гражданина Армении даже не пришлось задерживать. Когда правоохранители вышли на его след, оказалось, что мужчина уже находится в СИЗО Подмосковья по делу о даче взятки.

По версии следствия, Амирханян без труда вошел в доверие к Киве, следил за ним, а потом передал СБУ информацию о том, где живет бывший депутат. Армянин в 2010-х занимался дорожным бизнесом на Украине, его также подозревали в присвоении 500 млн грн. Позже президент страны Владимир Зеленский лишил Араика Амирханяна украинского гражданства.

Киву убили 6 декабря 2023 года. Его тело, лежащее лицом в снегу, обнаружили в деревне Супонево в отеле «Величъ кантри клаб». Киллер ожидал экс-депутата в лесу рядом с гостиницей.

На Украине Киву обвинили в госизмене. В 2022 году он уехал из страны, перебрался в Москву и заявил о желании просить политубежища в РФ.