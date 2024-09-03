Mash: два человека пострадали из-за жесткой посадки вертолета Ми-171

сегодня в 11:06

Два человека пострадали из-за жесткой посадки вертолета Ми-171 в Иркутской области. По предварительным данным, это пассажиры, сообщает Mash .

Жесткая посадка произошла в 9:30. На место происшествия вылетел другой вертолет со спасателями на борту.

При этом точное место нахождения Ми-171 неизвестно. Предположительно, вертолет приземлился в тайге Усольского района.

Ми-171, следовавший по маршруту Иркутск — Орлик, пропал с радаров 3 сентября. По данным Росавиации, на борту были 6 человек.