Mash: два человека пострадали из-за жесткой посадки вертолета Ми-171
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Два человека пострадали из-за жесткой посадки вертолета Ми-171 в Иркутской области. По предварительным данным, это пассажиры, сообщает Mash.
Жесткая посадка произошла в 9:30. На место происшествия вылетел другой вертолет со спасателями на борту.
При этом точное место нахождения Ми-171 неизвестно. Предположительно, вертолет приземлился в тайге Усольского района.
Ми-171, следовавший по маршруту Иркутск — Орлик, пропал с радаров 3 сентября. По данным Росавиации, на борту были 6 человек.