Часть общежития с 1 по 5 этаж обвалилась в Республике Коми
Фото - © Telegram-канал 112
Часть общежития с 1 по 5 этаж обвалилась в субботу днем в городе Печора Республики Коми. На месте ЧП работают спецслужбы, сообщает Mash.
Как пишет Telegram-канал 112, в результате происшествия пострадавших нет. Из здания эвакуировано 14 человек, в том числе 5 несовершеннолетних.
В прошлом году после проверки прокуратуры нескольких печорских общежитий было возбуждено два уголовных дела за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и халатность.
На месте происшествия работают пожарные и спасатели.
Общежитие было признано аварийным. По данным местного главка СК, часть здания была нежилой. Под завалами людей нет.
Ранее в Смоленской области произошел обвал моста вместе с несколькими автомобилями, в результате чего пострадали 3 человека.