Часть общежития с 1 по 5 этаж обвалилась в Республике Коми

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Mash: часть общежития с 1 по 5 этаж обвалилась в Печоре

Часть общежития с 1 по 5 этаж обвалилась в субботу днем в городе Печора Республики Коми. На месте ЧП работают спецслужбы, сообщает Mash .

Как пишет Telegram-канал 112, в результате происшествия пострадавших нет. Из здания эвакуировано 14 человек, в том числе 5 несовершеннолетних.

В прошлом году после проверки прокуратуры нескольких печорских общежитий было возбуждено два уголовных дела за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и халатность.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

Общежитие было признано аварийным. По данным местного главка СК, часть здания была нежилой. Под завалами людей нет.

Ранее в Смоленской области произошел обвал моста вместе с несколькими автомобилями, в результате чего пострадали 3 человека.