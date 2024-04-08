112: мост вместе с машинами рухнул под Смоленском
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В Смоленской области произошел обвал моста вместе с несколькими автомобилями, в результате чего пострадали три человека, сообщает 112.
Мост, который соединял центр города Вязьма с микрорайонами Московский и Юбилейный, обвалился во время проезда легковой и грузовой машины. Оба автомобиля упали вниз.
В результате ЧП пострадали водители обоих транспортных средств, а также маленькая девочка, находившаяся в легковушке.
На месте происшествия работают спасатели и аварийные службы.