112: мост вместе с машинами рухнул под Смоленском

В Смоленской области произошел обвал моста вместе с несколькими автомобилями, в результате чего пострадали три человека, сообщает 112 .

Мост, который соединял центр города Вязьма с микрорайонами Московский и Юбилейный, обвалился во время проезда легковой и грузовой машины. Оба автомобиля упали вниз.

В результате ЧП пострадали водители обоих транспортных средств, а также маленькая девочка, находившаяся в легковушке.

На месте происшествия работают спасатели и аварийные службы.