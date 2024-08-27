Mash: 200 военнослужащих ВСУ атаковали приграничье в Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
ВСУ в составе около 200 человек атаковали Нехотеевку в Белгородской области, сообщает Mash.
Украинские военнослужащие численностью до 200 человек на нескольких БМП высадились на позиции у госграницы. Противник попытался прорваться на территорию РФ.
Их накрыло огнем российской артиллерии. В приграничье прошел бой.
Судя по перехваченным радиопереговорам, в составе ВСУ есть иностранные наемники из Польши, Грузии и США.
Ранее стало известно, что ВСУ подошли к границе с Белгородской областью около 8 утра. Противник подъехал к Нехотеевке на 8 бронемашинах.