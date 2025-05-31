Марокканские студенты-медики забили до смерти наркокурьера в Ставропольском крае

В Ставропольском крае четверо уроженцев Марокко, которые учатся в местном медико-фармацевтическом вузе, убили мужчину-наркокурьера, сообщает Mash .

Инцидент произошел около поселка Санамер Предгорного округа 27 мая. По предварительным данным, марокканские студенты получили в даркнете заказ на убийство 44-летнего наркокурьера. За это им пообещали денежное вознаграждение.

Студенты-медики взяли биту, нашли мужчину, который был их целью, и до смерти забили его. Тело они оставили в лесу, в 100 метрах от заправки.

Затем все четверо попытались скрыться, но их задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве совершенном группой лиц с особой жестокостью и по предварительному сговору.

Ранее под Псковом судья отпустила из-под стражи четверых украинских наркокурьеров. Сама женщина тут же попыталась уволиться, чтобы сохранить пенсию, но теперь ей грозит отставка без содержания.