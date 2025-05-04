Под Псковом судья отпустила наркокурьеров из Украины и может потерять работу

Квалификационная коллегия судей Псковской области созвала комиссию, которая рассмотрит действия зампредседателя Псковского городского суда Светланы Григорьевой. Женщина, исполняя служебные обязанности, внезапно для всех отпустила из-под стражи четверых украинских наркокурьеров, которые сразу же сбежали в родную страну из России. Теперь судья может потерять работу и пенсию, сообщает Mash .

Предварительно известно, что 53-летняя Григорьева выпустила на свободу четверых наркокурьеров, которых в феврале 2022 года задержали при попытке ввезти в Россию более 100 килограммов наркотиков. Все это время суд продлевал срок заключения под стражей, но на последнем заседании судья неожиданно для всех изменила меру пресечения для украинцев, которые воспользовались моментом и сбежали в родную страну.

Сама Григорьева попыталась сразу же уволиться, чтобы сохранить пенсию, но коллеги оказались быстрее. Они собрали комиссию и теперь рассматривают вопрос об отставке судьи без содержания.

Почему судья приняла решение отпустить украинских наркоманов, выясняется. По одной из версий, это могло быть специально подстроено.