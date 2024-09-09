Мародерство и похищение людей: двое пленных боевиков ВСУ пойдут под суд в России

СК: на пленного боевика ВСУ завели дело за похищение людей в Курской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на двух пленных бойцов ВСУ. Их подозревают в совершении нескольких преступлений во время атаки украинской армии на Курскую область, сообщает пресс-служба ведомства.

Бойцы 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко и Иван Дмитраков подозреваются в покушении на убийство, совершении теракта, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти или его близких во время выполнения служебных обязанностей, незаконном пересечении госграницы России и других преступлениях. Также Панченко подозревают в мародерстве и похищении жителей Курской области.

Согласно собранным СК РФ доказательствам, украинские боевики незаконно пересекли границу РФ 7 августа. С собой у них были автоматы, крупнокалиберное огнестрельное оружие и взрывчатка. Солдаты противника стреляли по российским военным и мирным жителям.

Сотрудники СК РФ выяснили, что Панченко вместе с другими бойцами ВСУ под угрозами затолкал трех россиян в кузов грузовика. После этого их увезли на Украину. Также Панченко без оплаты забрал продукты в одном из продуктовых магазинов в Судже.

Во время отражения атаки ВСУ российские солдаты пленили Панченко и Дмитракова. Сейчас они находятся в правоохранительных органах.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что у российских солдат «волосы дыбом встают» от найденной в гаджетах бойцов ВСУ «грязи». Ее снимают, в основном, идейные боевики.