Марочко: украинские военные признают успехи российских сил под Купянском
Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что командование украинской армии, которое отвечает на группировку войск на купянском направлении, признает успехи российских военных под Синьковкой и Петропавловкой Харьковской области, сообщает ТАСС.
«По перехваченным данным, командование украинской группировки войск, отвечающее за купянское направление, признает потерю ряда ключевых опорных пунктов, а также продвижение наших войск в районе Синьковки и Петропавловки», — добавил он.
По словам Марочко, украинские бойцы на купянском направлении находятся в низком морально-психологическом состоянии.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предположил полное исчезновение Украины при продолжении конфликта с Россией.