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Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что командование украинской армии, которое отвечает на группировку войск на купянском направлении, признает успехи российских военных под Синьковкой и Петропавловкой Харьковской области, сообщает ТАСС.

«По перехваченным данным, командование украинской группировки войск, отвечающее за купянское направление, признает потерю ряда ключевых опорных пунктов, а также продвижение наших войск в районе Синьковки и Петропавловки», — добавил он.

По словам Марочко, украинские бойцы на купянском направлении находятся в низком морально-психологическом состоянии.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предположил полное исчезновение Украины при продолжении конфликта с Россией.