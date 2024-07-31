Марочко: российские дроны успешно борются с украинскими системами наблюдения

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Операторам российских дронов успешно удается бороться с системами наблюдения ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, сообщает РИА Новости.

По словам Марочко, бойцы ВСУ постоянно устанавливают на линии боевого столкновения камеры видеонаблюдения, которые поставил Запад. Они имеют высокое разрешение, позволяющее относительно безопасно контролировать обширные участки местности.

«В связи с этим посты видеонаблюдения ВФУ и оборудование стало приоритетной целью для наших военнослужащих», — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Подполковник поделился, что самым эффективным и обоснованным способом уничтожения сейчас являются ударные дроны. Они намного дешевле дорогостоящего оборудования.

Ранее сообщалось, что ВСУ могут использовать в конфликте с Россией автономные роботы-пулеметы, которые открывают огонь по цели без участия человека.