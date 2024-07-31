La Nouvelle Tribune: Украина готовит к боям роботы-пулеметы
ВСУ может использовать в конфликте с Россией автономные роботы-пулеметы, которые открывают огонь по цели без участия человека, пишет RT со ссылкой на La Nouvelle Tribune.
Украинские войска испытывают пулемётные системы с компьютерным зрением. Роботы на поле боя способны самостоятельно искать противника и открывать огонь по цели без участия человека.
«Эта леденящая душу перспектива поднимает важнейший вопрос о человеческом контроле над решениями, касающимися жизни и смерти. Готовы ли мы передать право убивать технике, какой бы умной она ни была?» — ставят вопрос авторы статьи.
Автономные военные технологии рассматриваются военными не только на Украине. Новое оружие пока не попадает под какие-либо ограничения со стороны мирового сообщества, указано в публикации.