Марин Ле Пен была на одной из столкнувшихся барж, где пострадали три человека

Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен не пострадала во время аварии с участием двух барж, которая произошла рядом с берегами заморского департамента Франции Майотты. Она была на одном из водных транспортных средств во время приезда в регион после разрушительного циклона «Шидо», сообщает « Царьград » со ссылкой на BFMTV.

Столкновение произошло 7 января. Во время происшествия некоторые пассажиры упали.

Три человека были легко травмированы. Их эвакуировали сотрудники правоохранительных органов на катерах. Марин Ле Пен тоже увезли полицейские. Она не пострадала.

Ле Пен приехала в Майотту после циклона «Шидо», обрушившегося на регион 14 декабря. От него умерли 39 человек, четыре тыс. пострадали. Циклон был наиболее разрушительным за последние 90 лет.

Ранее политолог Инна Литвиненко сказала, что при любом удобном моменте Марин Ле Пен будет провоцировать досрочные выборы президента Франции.