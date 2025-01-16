Манго убило 31-летнего вьетнамца в Москве

В Москве 31-летний уроженец Вьетнама Хоанг Ван Чона купил в магазине у дома манго, съел его, после чего скончался, сообщает Mash .

Предварительно известно, что иностранец употребил манго вместе с супругой, после чего стал задыхаться по непонятной причине. Женщина вызвала скорую помощь, но прибывшие медики оказались бессильны, на тот момент трудовой мигрант уже скончался, реанимировать его не смогли.

По словам супруги умершего, у мужчины никогда не было аллергии на манго, что могло стать причиной его скоропостижной смерти, неизвестно. О состоянии самой женщины ничего не сообщается.

Уже известно, что дыхательные пути погибшего не были забиты инородными телами. Точную причину смерти вьетнамца установят в ходе специальной судебно-медицинской экспертизы. Все детали случившегося уточняются.