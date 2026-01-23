Малыши кричали и упирались: отец в Сочи окунул детей в ледяную морскую воду

В пятницу на пляже «Куба» в Сочи раздались душераздирающие детские крики — мужчина окунал своих маленьких детей в ледяную воду, не обращая внимания на их несогласие. Кадры с моментом купания публикует «Осторожно, новости» .

В пятницу в Сочи стоит пасмурная погода. Столбики термометров показывают около 9 градусов тепла, а вода прогрета всего до 10 градусов. Несмотря на холод, неизвестный мужчина решил пойти на пляж и окунуться в воду вместе со своими детьми.

Странный инцидент произошел утром, когда очевидцы гуляли вдоль набережной в теплых куртках и шапках. Они запечатлели следующую картину: мужчина нес на руках раздетую девочку в море, пока та кричала и упиралась.

Он несколько раз окунул дочь в воду с головой. Затем то же самое он проделал с годовалым сыном. Некоторые прохожие возмутились подобному. Одна из мам, гуляющих рядом с коляской, подошла к мужчине и поинтересовалась, что происходит. Тот ответил довольно грубо и агрессивно, начал спрашивать, кто она такая.

Женщина заявила ему: «Я — мама». Тогда мужчина в ответ сказал: «А я — отец».

Ранее житель Москвы три года не пускал 15-летнего сына в школу из-за конфликта с одноклассником. Когда подросток отказался бойкотировать учебное заведение, отец выгнал его на улицу, а затем изрезал ножом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.