«Поток»: москвич 3 года не пускал сына в школу, а потом изрезал ножом

Житель Москвы три года не пускал 15-летнего сына в школу из-за конфликта с одноклассником. Когда подросток отказался бойкотировать учебное заведение, отец выгнал его на улицу, а затем и вовсе изрезал ножом, сообщает «Поток» .

В 2023 году москвич начал войну со школой после конфликта сына с одноклассником. Когда же подростку надоело сидеть дома, он захотел учиться, отец выгнал его на улицу, поменял замки и отказался покупать ему продукты.

Мать подростка живет отдельно вместе с дочерью. Когда отец отправился в Сочи и оставил мальчика в квартире с открытой дверью, мать сменила замки. Мужчин пришел в ярость после возвращения и нанес ребенку несколько ударов ножом. Его госпитализировали.

В ситуации разбирается полиция. Заведено уголовное дело об угрозе убийством, но не в отношении отца, а против «неустановленного лица». Мать пытается добиться справедливость через юристов. Она утверждает, что так отец хочет выжить всю семью из квартиры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.