«Поток»: москвич 3 года не пускал сына в школу, а потом изрезал ножом
Фото - © Мужчина в наручниках/Медиасток.рф
Житель Москвы три года не пускал 15-летнего сына в школу из-за конфликта с одноклассником. Когда подросток отказался бойкотировать учебное заведение, отец выгнал его на улицу, а затем и вовсе изрезал ножом, сообщает «Поток».
В 2023 году москвич начал войну со школой после конфликта сына с одноклассником. Когда же подростку надоело сидеть дома, он захотел учиться, отец выгнал его на улицу, поменял замки и отказался покупать ему продукты.
Мать подростка живет отдельно вместе с дочерью. Когда отец отправился в Сочи и оставил мальчика в квартире с открытой дверью, мать сменила замки. Мужчин пришел в ярость после возвращения и нанес ребенку несколько ударов ножом. Его госпитализировали.
В ситуации разбирается полиция. Заведено уголовное дело об угрозе убийством, но не в отношении отца, а против «неустановленного лица». Мать пытается добиться справедливость через юристов. Она утверждает, что так отец хочет выжить всю семью из квартиры.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.