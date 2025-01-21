Малыш впал в кому: дедушка обмотал внука скотчем и удерживал в картонной коробке

В Хиросиме трехлетний малыш впал в кому после удерживания связанным в коробке

В японской Хиросиме 26-летнюю женщину и ее 52-летнего отца арестовали по подозрению в истязании трехлетнего ребенка. Правоохранители считают, что дедушка обмотал внука скотчем и держал связанным в картонной коробке. Мальчик впал в кому, сообщает Газета.ru со ссылкой на NHK.

По данным следствия, в сентябре 2024 года в Хиросиме мужчина издевался над сыном своей дочери и заклеил его род скотчем. После этого дедушка обмотал лентой руки и ноги малыша, поместив его картонную коробку.

В январе 2025 года подозреваемые привезли мальчика в больницу в истощенном состоянии. Малыш находился в коме.

Полиция считает, что родственники систематически издевались над трехлетним мальчиком, применяя насилие.

Подозреваемые взяты под арест. Родственники признали вину в истязании ребенка.