«Малыш стал скулить»: в Балашихе неизвестный расстрелял пуделя из пневматики

Неизвестный из пневматического оружия подстрелил собаку, которую выгуливала хозяйка в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Предварительно установлено, что жительница Балашихи выгуливала карликового пуделя возле многоэтажки на улице Пушкина. Неожиданно собака заскулила и начал странно себя вести. Хозяйка отвела питомца к ветеринару, где обнаружили, что в теле пуделя находится пуля от, предположительно, пневматики.

Хозяйка животного обратилась в полицию. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность подозреваемого для его задержания и привлечения к ответственности.

Ранее в деревне Воскресенки под Серпуховом с поводка сбежал гибрид волка и собаки, который испугался звуков газонокосилки. Местных жителей просят быть предельно внимательными и не пытаться самостоятельно поймать животное.