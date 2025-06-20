Испугался газонокосилки: в Подмосковье ищут сбежавшего гибрида волка и собаки

В Подмосковье ищут сбежавшего гибрида волка и собаки по кличке Вольф

В деревне Воскресенки под Серпуховом с поводка сбежал гибрид волка и собаки, который испугался звуков газонокосилки. Местных жителей просят быть предельно внимательными и не пытаться самостоятельно поймать животное, пишет Mash .

Предварительно известно, что хозяин выгуливал питомца по кличке Вольф (в паспорте Рудияр — ред.) на поводке. Когда мужчина и животное шли мимо работающей газонокосилки, питомец испугался, сорвался с поводка и сбежал.

Хозяин гибрида собаки и волка вызвал специалистов. Он утверждает, что его питомец не агрессивный, он еще щенок и очень пугливый.

Однако специалисты все равно просят население быть внимательным и не пытаться поймать Вольфа самостоятельно. Как правило, гибриды волка и собаки непредсказуемы по характеру.