сегодня в 18:15

СК: трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа на западе Москвы

Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома на улице Барклая в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

Инцидент произошел 28 августа. Известно, что родители оставили ребенка в квартире одного на небольшое количество времени.

Ребенок доставлен в больницу. Дело взято под контроль столичной прокуратуры, проводится проверка обстоятельств случившегося.

Ранее житель Москвы, предположительно, выбросил семью из окна ЖК «Лефортово парк» в Москве. Он признался, что «голоса в голове» называли его жену демоном, а ребенка «дитем сатаны».