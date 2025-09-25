Мальчик, на которого напал медведь на Камчатке, выжил, притворившись мертвым

Мальчик, переживший нападение медведя на Камчатке, был доставлен в медицинское учреждение для проведения необходимых обследований. Об этом aif.ru рассказала знакомая семьи Светлана.

25 сентября зверь напал на нескольких жителей Петропавловска-Камчатского. Кадры с камер наблюдения показали, как косолапый предпринял попытку нападения на мужчину, находившегося на парковке, однако тот успел укрыться в автомобиле.

К сожалению, еще одна жертва нападения, женщина, умерла в больнице вскоре после госпитализации.

Шестикласснику повезло больше всех. При столкновении с медведем он упал, и зверь, по всей видимости, решил, что ребенок мертв, поэтому не причинил ему вреда.

«Он больше ударился, когда упал. У него ушибы и ссадины, возможно, сотрясение. Но это не напрямую от медведя, а от падения. Медведь только рюкзак подрал. В больницу отвезли на обследование. Ну и стресс, конечно, парень получил», — поделилась Светлана.