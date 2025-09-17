Махачкалу затопило из-за сильного ливня

сегодня в 14:20

Махачкала оказалась во власти сильного ливня. Некоторые улицы города подтоплены, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

За сутки в Махачкале выпало 8 литров осадков. При этом норма для сентября — 48 мм. В городе продолжает лить дождь. Видимость ухудшилась до 4 км. Скорость ветра составляет 11 м/с.

Температура в Махачкале опустилась до плюс 16,7 градуса. По словам синоптика, к вечеру непогода прекратится.

РИА Новости опубликовало видео наводнения в Махачкале. Судя по кадрам, вода затопила несколько улиц. Колеса автомобилей вязнут в этом «море». На некоторых участках дороги образовались серьезные пробки.

Ранее улицы Сочи ушли под воду после мощного ливня. Дороги, тротуары и автобусные остановки оказались затоплены.