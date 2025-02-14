В ночь с четверга на пятницу, около 1:50 произошла атака по саркофагу разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Эти данные подтвердило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает «Царьград» .

«Режим Зеленского перешел от слов о грязной бомбе к делу. Украинцы сегодня ночью взорвали саркофаг Чернобыльской АЭС и обвинили в этом Россию. Так как Украина скоро перестанет быть, Киев решил, так не доставайся ты никому», — прокомментировал ситуацию философ Александр Дугин.

В свою очередь, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук добавил, что в преддверии переговоров в Мюнхене подобных провокаций со стороны Украины можно было ожидать.

Утром президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о взрыве. По его словам, под удар попало укрытие от радиационных утечек. Украина обвинила в атаке РФ, но отдельно отметила, что повышение радиационного фона не произошло. Россия пока ничего официально не комментировала.