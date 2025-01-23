Лжегазету о здоровье с рекламой «чудо-средств» распространяют в Нижнем Новгороде

Нижегородцев призвали не доверять «газете» с опасными советами по лекарствам

Жители Нижнего Новгорода часто могут обнаружить в почтовых ящиках газету с рекламой различных «чудо-средств» от всех болезней. Главный редактор нижегородского издательства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов предупредил, что издание «ПроЗдоровье» не является средством массовой информации и доверять опубликованной там информации опасно, сообщает pravda-nn.ru .

По словам Никонова, «ПроЗдоровье» по сути не является газетой, так как не имеет данных об издателе и тираже.

«В рекламных материалах отсутствуют достоверные данные, подтверждающие качество и безопасность предлагаемых препаратов», — отметил он.

Например, среди «чудодейственных» средств, о которых пишут в издании, — гель для поднятия потенции «Железный молот», патчи для ног, препарат против шума в ушах, витамины для глаз, а также всевозможные средства от папиллом и бородавок, болезней сердца и давления.

По данным ассоциации «Антиконтрафакт», все эти средства, как и фото экспертов и якобы исцелившихся пациентов — фальшивки.

Чтобы проверить подлинность БАДа, нужно убедиться, что на упаковке есть уникальный цифровой код, по которому каждый препарат можно «пробить» через приложение «Честный знак».