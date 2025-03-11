Львова-Белова: состояние 3 пострадавших детей в Подмосковье удовлетворительное

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В Подмосковье при атаке беспилотников пострадали трое детей, двое — совсем малыши. У них небольшие ссадины на коже, также ребята перенесли стресс, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Состояние здоровья удовлетворительное», — добавила детский омбудсмен в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что вся необходимая помощь, в том числе психологическая, пострадавшим оказывается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 4 часа утра началась массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье.

«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку», — сказал глава региона.