Лошадь лягнула 2-летнюю девочку в лицо под Петербургом

В Ломоносовском районе Ленинградской области двухлетняя девочка попала в больницу с разбитым лицом после того, как ее лягнула лошадь, сообщает «Фонтанка» .

Предварительно, инцидент случился в районе 16 часов 8 января. Малышка с мамой гуляли во дворе своего дома. В какой-то момент женщина отвлеклась и не заметила, как дочка подбежала к лошади, которая лягнула ребенка копытом и попала ей по лицу.

Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у ребенка множественные переломы костей лица. Малышка находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее трехлетний малыш отравился алкоголем в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде.

