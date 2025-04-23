Лось врезался в автобус в Подмосковье

Лось погиб от столкновения с автобусом в Подмосковье

В подмосковном Пушкинском городском округе автобус столкнулся с лосем. В результате ДТП животное погибло на месте, сообщает «МК: срочные новости» .

На опубликованных с места происшествия кадрах можно заметить тушу лося, лежащую на дороге. Сзади нее стоит автобус, у которого повреждена передняя часть и разбито стекло.

Информации о наличии пострадавших среди людей не приводилось. Обстоятельства столкновения автобуса и лося выясняются.

Между тем на трассе Москва — Дмитров — Дубна произошла крупная авария, унесшая жизнь двух человек. Там два автомобиля столкнулись лоб в лоб, после чего вспыхнули и сгорели.