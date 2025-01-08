Лось погиб и еще четыре получили ранения из-за установленной в подмосковном лесу колючей проволоки

Рейды и обследования охотничьих угодий в праздничные дни января проводятся в Подмосковье сотрудниками Управления государственного охотничьего контроля (надзора) Комитета лесного хозяйства Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При проведении одного из таких рейдовых мероприятий специалистами Отдела государственного охотничьего контроля (надзора) № 2 в лесу были обнаружены заграждения из колючей проволоки. При осмотре выяснилось, что это стало причиной гибели от рваных ран одного взрослого лося, а как минимум четыре животных получили ранения, но смогли, судя по следам, выбраться из огороженной территории.

Сотрудники Управления государственного охотничьего контроля Комлесхоза оперативно вызвали полицейских, которые зафиксировали место правонарушения. Сейчас устанавливаются лица, установившие колючую проволоку, приведшую к трагедии.

В Управлении государственного охотничьего контроля (надзора) Комитета лесного хозяйства Московской области уточнили, что крупные копытные на основании положений части 1 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» относятся к охотничьим ресурсам и являются элементами естественной природной среды.

Виновным грозят, как минимум, крупные штрафы за действия, приведшие к гибели животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.