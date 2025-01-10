Лопнувший унитаз ранил россиянина в мягкие ткани

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В больницу города Мончегорск Мурманской области доставили мужчину, под которым лопнул унитаз. В результате гражданин получил повреждение мягких тканей, сообщает «СеверПост» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего с 31 декабря по 8 января в мурманские государственные больницы доставили 1277 человек с различными травмами.

Одна из нетипичных ситуаций произошла с пациентом центральной районной больницы в Мончегорске — мужчину госпитализировали из-за лопнувшего туалета. После случившегося пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки раздели парня и 27 раз выстрелили в его ягодицы из пневматического оружия. Несовершеннолетние напали на пострадавшего из-за подозрений в педофилии.

