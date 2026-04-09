Лобовое всмятку: труба с дома рухнула на припаркованную машину в Москве

Машина пострадала после того, как на нее упала труба с дома в Москве

Для владельца автомобиля Subaru из Москвы четверг оказался неудачным днем — на его машину внезапно рухнула труба с дома, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел на Доброслободской улице. Автолюбитель припарковал свой Subaru во дворе многоквартирного дома.

На крыше здания находилась труба, которая в какой-то момент разрушилась. Ее обломки приземлились прямо на Subaru.

В Сети появились кадры пострадавшей машины. Судя по ним, труба приземлилась прямо на лобовое стекло. Теперь в нем зияет огромная дыра.

Ранее робот-мойщик окон сорвался с 16-го этажа и рухнул на автомобиль россиянина. У машины повреждено лобовое стекло.

