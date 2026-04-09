Лобовое всмятку: труба с дома рухнула на припаркованную машину в Москве
Машина пострадала после того, как на нее упала труба с дома в Москве
Для владельца автомобиля Subaru из Москвы четверг оказался неудачным днем — на его машину внезапно рухнула труба с дома, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Инцидент произошел на Доброслободской улице. Автолюбитель припарковал свой Subaru во дворе многоквартирного дома.
На крыше здания находилась труба, которая в какой-то момент разрушилась. Ее обломки приземлились прямо на Subaru.
В Сети появились кадры пострадавшей машины. Судя по ним, труба приземлилась прямо на лобовое стекло. Теперь в нем зияет огромная дыра.
Ранее робот-мойщик окон сорвался с 16-го этажа и рухнул на автомобиль россиянина. У машины повреждено лобовое стекло.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.