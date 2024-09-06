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Люксовый автомобиль рухнул в подземный переход на Шелепихинском шоссе в Москве

Mercedes-Benz G-класса перевернулся, съехав в подземный пешеходный переход в Москве, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Инцидент произошел на Шелепихинском шоссе. Очевидцы запечатлели, как слетевший в переход автомобиль разместился на ступенях.

На опубликованных кадрах видно, что Mercedes-Benz G-класса лежит на крыше.

Подробности того, как это произошло, не приводятся. Данных о количестве пострадавших нет.

Ранее на Варшавском шоссе Москвы перевернулся автомобиль. Машина попала в аварию и разбилась.