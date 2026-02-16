сегодня в 12:20

В Сети появились кадры спасения людей из горящего хостела в Москве

Вспыхнувший пожар в здании хостела на севере Москвы заставил людей спасаться от огня по простыням. Кадры с места происшествия публикует «МК: срочные новости» .

В кадре видно горящее здание, из окон валит серый дым. На верхних этажах здания застряли люди.

Они связали простыни, соорудив подобие веревки. По ней люди спускались из окон, спасаясь от огня. Также некоторые выбрасывали из окон свои вещи.

В понедельник пожар произошел в здании в 1-м Магистральном тупике. Там расположены автосервис и хостел. Постояльцы последнего оказались в огненной ловушке на четвертом этаже.

В итоге из горящего здания удалось спасти 16 человек. Предварительно, шесть человек пострадали.

