Люди выстроились в огромные очереди в аэропорту Шереметьево
Москва 24: огромные очереди образовались в аэропорту Шереметьево
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В подмосковном аэропорту Шереметьево люди выстроились в большие очереди, сообщает телеканал «Москва 24».
Столпотворение замечено на паспортном контроле в зоне для прилетающих. Документы проверяют только в нескольких окошках.
В очередях стоят россияне всех возрастов — и дети, и взрослые. Представители аэропорта не объясняли причины случившегося.
Ранее сообщалось, что туристы из России застряли в Египте без воды и еды. Их отправили домой только спустя сутки.