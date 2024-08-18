Люди выстроились в огромные очереди в аэропорту Шереметьево

сегодня в 17:56

В подмосковном аэропорту Шереметьево люди выстроились в большие очереди, сообщает телеканал « Москва 24 ».

Столпотворение замечено на паспортном контроле в зоне для прилетающих. Документы проверяют только в нескольких окошках.

В очередях стоят россияне всех возрастов — и дети, и взрослые. Представители аэропорта не объясняли причины случившегося.

Ранее сообщалось, что туристы из России застряли в Египте без воды и еды. Их отправили домой только спустя сутки.