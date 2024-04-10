Вода в Оренбурге продолжает прибывать

Люди начали уезжать из Оренбурга к родственникам в другие города. Вода в городе продолжает прибывать, сообщает РЕН ТВ

По словам корреспондента РЕН ТВ Наталии Графчиковой, улицы, которые еще утром были сухими, уже наполнены водой.

Спасатели эвакуируют людей практически без остановки.

По словам местной жительницы, из-за паводков ей пришлось уехать. Многие люди уезжают к родственникам и знакомым в города, где нет такого подъема воды.

Супружеская пара рассказала, что воды стало больше всего за два часа. Люди уже подняли технику и сложили вещи на подоконники.

Ранее уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до рекордных 942 сантиметров.