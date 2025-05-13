Люди просили о помощи: пожар заблокировал жителей многоэтажки в Москве

Жители 6 этажей не могли выбраться из-за пожара в московских Печатниках

Серьезный пожар произошел на улице Полбина в Москве. Загорелся балкон на первом этаже, в результате вспыхнули еще два этажа и подъезд. Люди были заблокированы и просили о помощи, сообщает SHOT .

Экстренные службы оперативно прибыли на место. По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», пожар ликвидировали.

Оказалось, что на первом этаже загорелась мебель. Пожар распространился на 15 кв. м. О пострадавших не сообщается.

Ранее пожар произошел в загородном доме певца Анатолия Цоя в Московской области. В результате возгорания сильно обгорел предбанник жилища, однако сам экс-участник MBAND не пострадал.