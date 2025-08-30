сегодня в 09:15

Люди пострадали при пожаре в доме в Дмитровском округе

Частный дом загорелся в Дмитровском округе, из-за пожара пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Сигнал о возгорании поступил пожарным от очевидца в 00:40 субботы.

После прибытия специалистов наблюдалось горение половины дома. В 01:50 огонь локализовали на площади 160 кв. м, в 02:20 потушили открытое горение, в 04:00 полностью ликвидировали последствия ЧП.

На тушение возгорания привлекались 19 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС: 10 человек и 3 единицы техники.

Ранее в Павлово-Посадском округе полицейские задержали 34-летнего злоумышленника, который организовал серию поджогов из ненависти к бывшему коллеге.