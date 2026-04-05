Люди пострадали при крупном пожаре в ТЦ «Гиант» в Калининграде

Три человека пострадали при крупном пожаре в ТЦ «Гиант» в Калининграде

Три человека пострадали при крупном пожаре в торговом центре «Гиант» в Калининграде. Врачи оказали им амбулаторную помощь, сообщает « 112 ».

Пожар тушат сотрудники МЧС. На месте происшествия находятся работники служб.

Площадь возгорания — 500 «квадратов». Воспламенился фасад здания.

На опубликованной записи видно, что здание покрылось гарью. От строения исходит черный дым.

Пожар начался днем 5 апреля. Огонь перебросился на стоявшие у ТЦ машины. Причина пожара пока выясняется.

