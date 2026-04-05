Люди пострадали при крупном пожаре в ТЦ «Гиант» в Калининграде

Три человека пострадали при крупном пожаре в ТЦ «Гиант» в Калининграде
Фото - © РИА Новости
Три человека пострадали при крупном пожаре в торговом центре «Гиант» в Калининграде. Врачи оказали им амбулаторную помощь, сообщает «112».
Пожар тушат сотрудники МЧС. На месте происшествия находятся работники служб.
Площадь возгорания — 500 «квадратов». Воспламенился фасад здания.
На опубликованной записи видно, что здание покрылось гарью. От строения исходит черный дым.
Пожар начался днем 5 апреля. Огонь перебросился на стоявшие у ТЦ машины. Причина пожара пока выясняется.
