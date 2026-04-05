В Калининграде случился пожар в торговом центре

В Калининграде загорелись все три этажа ТЦ «Гиант»

На Московском проспекте в Калининграде загорелся торговый центр «Гиант». Пламя заметили на всех трех этажах строения, сообщает « 112 ».

Огонь перебросился на стоявшие у ТЦ машины.

На месте происшествия находятся сотрудники служб. Причина пожара пока выясняется.

На первой опубликованной записи ТЦ горит. Люди вышли на улицу.

На другой записи сгорели несколько машин на парковке. Сотрудники МЧС тушат огонь. От здания идет черный дым.

