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Люди погибли в результате пожара в квартире в Серпухове

На улице Дзержинского, 2В, в подмосковном округе Серпухов 21 февраля в 02:59 произошел пожар в одной из квартир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В 03:19 возгорание локализовали на площади 20 квадратных метров. В 03:26 открытое горение было потушено. В 04:09 были ликвидированы последствия возгорания.

В результате пожара есть погибшие. Эвакуировали 15 человек, из них 3 — дети.

Для тушения привлекали 20 человек и 7 единиц техники.

Ранее в институте вычислительной техники в Москве произошел пожар. Площадь возгорания составляла 1,5 тыс. «квадратов».