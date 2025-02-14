сегодня в 17:56

Люди не могут выехать с парковки ТЦ «Ривьера» из-за шоу с шарами

Почти два часа посетители торгового центра «Ривьера» в Москве не могут выехать с парковки из-за шоу с воздушными шарами. Люди жалуются на плохое самочувствие из-за угарного газа, у многих в автомобилях дети, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Сегодня в ТЦ «Ривьера» выпустили 90 тыс. шаров ко Дню святого Валентина. Из-за этого почти два часа люди не могут выехать с парковки.

«Мы задыхаемся, машины стоят на месте без движения, дети дышат этим газом, людей полным-полно», — пишут пользователи Сети.

Руководство ТЦ пытается решить проблему. Пока людей попросили переждать пробку и покинуть торговый центр позже.